Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания в периода от 21 до 30 октомври 2026 г. включително, гласува парламентът.

Проектът на решение беше предложен от Петър Витанов от "Прогресивна България" и група народни представители и включен като допълнителна точка в днешния дневен ред по предложение на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, след обсъждане на председателски съвет, предава БТА.

Със "за" гласуваха 132 народни представители (ПБ), трима от ДПС, и "Демократична България". Против бяха 21 - ГЕРБ-СДС. Един депутат от ДПС се въздържа.

В гласуването не участваха "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Мярката на практика временно замразява текущата законодателна дейност на парламента около датата на президентските избори, но оставя отворена вратата за извънредни заседания при извънредни обстоятелства.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври.

Дир.бг