Не са открити отломки от дрон при атакувания в Черно море турски кораб ABLE, ударен от украински или руски дронове на 6 срещу 7 октомври в 3:00 часа през нощта. Превозвал е жито, но плавателният съд, на който при атаката на 6 октомври избухна пожар, е силно обгорен. Това съобщиха на брифинг във Военноморска база "Чайка"- Варна министърът на отбраната Димитър Стоянов и представители на Военновъздушните и Военноморските сили, след като парашутисти извършиха десант на борда, за да огледат състоянието на съда.

"Не успяхме да констатираме отломки от дрон, за да можем да го идентифицираме, посочи министърът. Да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за националната сигурност. Трябва да говорим с доказателства. И от украинската страна отрекоха, и от руската страна отрекоха", каза Стоянов на въпрос чий е дронът, атакувал корабите, цитира го БТА.

Двама военни са извършили десант на кораба, спуснати от хеликоптер, и са направили 30-минутен оглед, като са констатирали, че всичко е изгоряло. "Мисията беше да десантираме двама военнослужещи, които да направят оглед на кораба, това е основна мисия с оглед на детайлите.", добави подполковник Пламен Дончев - зам.-командир на 24-а база.

"Бяхме десантирани за проверка на остатъци от дрон, да съберем и да снимаме частите, не намерихме такива. Всичко е обгоряло, влизахме вътре - всичко е изгоряло. Проверихме товара - жито", обясни и старши сержант Иван Кацаров, цитира го БНТ. Кацаров е парашутист-спасител.

По първоначална информация пожарът е бил изключително тежък. Екипажът е използвал аварийно-спасителни средства, за да успеят да се евакуират. Все още е рано да се прогнозира дали корабът ще потъне. Корабът в момента е в устойчиво състояние, не е установен разлив около него.

Кораб на ВМС продължава да извършва оглед в района и да следи обстновката.

Военните са направили видеозаписи на целия оглед на кораба, от който на 6 срещу 7 октомври бяха спасени и евакуирани 18 моряци - 11 турци и 7 индийци, а двама сериозно пострадали бяха откарани в болниците във Варна.

Първият ударен от двата търговски кораба ALFA WATAN потъна за три минути и екипажът не беше открит, не се знае и какъв товар е превозвал. На борда му е имало 9 сирийци и един египтянин. Останките са на 2000 м дълббочина и до тях не може да бъде достигнато за оглед с техника.

Военният министър Димитър Стоянов съобщи още, че той лично не се е срещал с началника на кабинета на президента Володимир Зеленски, който е бил в четвъртък на тайно посещение в София. "Доколкото знам, такава среща е имал само министър-председателят", уточни Стоянов.

Дир.бг