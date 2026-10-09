Пореден тежък инцидент на пътя стана в късния следобед.

Петима души са пострадали при пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила на пътя между Симитли и Кресна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Благоевград. Колите са се ударили челно.

Сред ранените, пътували в едната кола, са цяло семейство - майка, баща и двете им деца.

Те са транспортирани към "Спешното отделение" в болницата в Благоевград, допълва местното онлайн издание "Струма".

Пострадалите деца са на 5 и на 10 години. Едното от тях е с охлузване, бащата е с лицева травма, а майката със счупен глезен.

По неофициална информация се е наложило да бъдат рязани ламарини, за да бъде извадено едното дете.

Петият ранен е лекарка - психиатърка от града, която е най-тежко пострадала. За нея е вдигната въздушната линейка. Пострадалата ще бъде транспортирана до специализирано столично лечебно заведение.

Към мястото на инцидента са изпратени три линейки и две пожарни коли.

Движението в участъка е затворено и в двете посоки, уточнява БТА. По трасето се образуваха големи опашки.

От АПИ информират, че е ограничено временно движението по пътя Симитли - Кресна в района на Кресненското дефиле.

Въведен е обходен маршрут по пътен възел "Симитли" - пътя Симитли - Гоце Делчев - пътя Гоце Делчев - проход Попови ливади - Марино поле и обратно.

Дир.бг