Денят след президентските избори - 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици.

Това е разписано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Денят след изборите за президент и вицепрезидент на Република България се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия.

Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за грижата за тях.

Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес, поясняват от Министерството на образованието и науката.

С днешна дата парламентът реши да излезе в предизборна ваканция от 21 октомври до края на месеца, 30 октомври. Това прави две работни седмици на депутатите, като срокът е такъв, тъй като е предвиден и евентуалният балотаж на вота, каквато прогноза дават всички социологически агенции досега.

Първият тур на изборите е насрочен за 25 октомври, неделя. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември, също неделя. Така до 30 октомври, петък, няма да има пленарни заседания, нито ще заседават парламентарни комисии. Изключение се прави само ако се наложи извънредно заседание на Народното събрание.

Дир.бг