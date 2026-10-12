Ива Михайлова, която претърпя тежка катастрофа в Северна Македония, се е прибрала в България да се лекува след инцидента, след като съдът в Кочани не позволяваше това да се случи. Това съобщи самата тя пред bTV.

"Минахме през границата с адвоката ми, здравословното ми състояние се влоши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си лична карта и после българската показах на нашата граница", коментира Ива Михайлова.

На въпрос дали възнамерява да се върне в Северна Македония за заседанието, тя отговори: "Делото продължава с мен или без мен. Ще видим как ще протече."

"Аз в България се чувствам в безопасност, в РСМ бях репресирана заради българския си произход и това беше една от причините да ме обвинят", каза Михайлова.

И обясни решението си да се прибере в България с необходимостта от лечение.

По думите ѝ през последната година е преминала повече от 50 медицински прегледа, но здравословните ѝ проблеми продължават.

"Аз имам достатъчно прегледи. В момента имам нужда единствено от лечение. Нямам нужда от повече прегледи", каза тя.

Михайлова обясни, че възнамерява да постъпи в столичната болница "Пирогов".

"Защото здравето ми е най-важно, а от диагнозата, която имам, може да има трайни последици", каза тя защо не е изчакала допълнителни договорености между двете държави.

Според медицински документ от болница в Скопие необходимото ѝ лечение може да бъде проведено в България, Турция или Израел.

Адвокат Николай Димитров, който е придружил Михайлова до България, заяви, че действията им са били предварително обмислени.

По думите му ограниченията, наложени на младата жена, са затруднявали дори възможността ѝ да посещава рехабилитация в съседния град Щип.

"Това положение е нетърпимо и ние взехме съдбата си в наши ръце", заяви Димитров.

Той твърди, че властите на границата са били наясно с преминаването на Михайлова и не са ги възпрепятствали.

Адвокатът отказа да посочи през кой граничен пункт са преминали, като обясни, че не иска да създава проблеми на хората, които според него са им съдействали.

Димитров призна, че действията им могат да представляват нарушение на наложените ограничения, но подчерта, че според него правото на лечение е било водещо при вземането на решението.

Той съобщи, че вече е започнала комуникация с българските министерства на външните и вътрешните работи за изясняване на ситуацията.

Към момента няма официална информация от компетентните институции какви правни последици може да има напускането на Северна Македония.

При произшествието с участието на Ива Михайлова, случило се на 7 октомври 2025 г., при което има и смъртен случай, няколко души, включително самата тя, са пострадали. В съда в Кочани срещу нея се води дело за тежко престъпление срещу безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония.

Дир.бг