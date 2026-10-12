Корабът EMIL, който остана без управление след удар с дрон в района на Одеса, вече се тегли от турски влекач към Босфора и се намира извън българските води. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев при посещение в Бургас.

Информацията, която имаме от тази сутрин, е, че плавателният съд е закачен към влекач от Турция. Той никога не е бил в наши води. Направихме всичко възможно да бъде изведен извън нашата икономическа зона и зоната ни за търсене и спасяване, заяви министърът, цитиран от БТА.

По думите му турска компания е осигурила влекача, който извършва буксировката. Към момента корабът е съвсем близо до Босфора.

На 4 октомври военнослужещи от Военновъздушните и Военноморските сили са извършили разузнаване и локализиране на дрейфуващия товарен кораб EMIL в Черно море. Тогава плавателният съд е бил на около 40 морски мили източно от нос Шабла.

Корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса на 5 август, вследствие на което е възникнал пожар и са отказали техническите му системи. EMIL е останал без възможност за маневриране и е бил напуснат от екипажа. След инцидента плавателният съд е дрейфувал в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения се е придвижвал на юг към българската икономическа зона.

В съобщението си от 4 октомври Министерството на отбраната посочи, че компетентните институции продължават да наблюдават плавателния съд и поддържат готовност за предприемане на необходимите действия при промяна на обстановката.

Относно кораба ABLE, който беше ударен от дрон край Бяла, министър Пеев обясни, че плавателният съд е под наблюдение.

"Имаме план, по който да реагираме, ако той наближи нашите води. Засега всичко показва, че корабът е на позиция с курс на юг, дори на изток, така че се отдалечава от нашите води. Нямаме притеснения относно потенциалното му навлизане в наши води", коментира Пеев.

По думите му има план, който да се реагира, ако корабът наближи водите на България.

"Засега всичко показва, че корабът е на позиция с курс на юг, дори на изток, така че се отдалечава от нашите води. Нямаме притеснения относно потенциалното му навлизане в наши води", отбеляза Пеев и добави, че се обсъжда и закупуването на нов кораб за морски спасителни операции, като се обсъждат и възможности за европейско финансиране.

Дир.бг