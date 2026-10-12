Минималната работна заплата ще се определя в диапазон с долна и горна граница, като долната ще съвпада с размера за текущата година, а горната ще се изчислява по специална формула.

Това предвиждат промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, обсъдени от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Проектът беше представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Новият механизъм цели да регламентира както определянето на минималното възнаграждение, така и оценката на неговата адекватност.

На практика заплатата за следващата година ще се определя в рамките на диапазон, чиято долна граница е вече установеното минимално възнаграждение за настоящата година, което е в размер на 620 евро.

Горната граница ще се изчислява по формула, отчитаща 4 икономически показателя: изменението на цените на стоките от малката потребителска кошница, ръста на брутната медианна работна заплата, изменението на средната брутна работна заплата и дългосрочната динамика на производителността на труда.

"Всеки един от показателите, както се бяхме договорили, е с равна тежест от 25%, с което считаме, че се осигурява баланс между социалните и икономическите функции на минималната работна заплата", посочи министър Ефремова.

Проектът предвижда процедурата за определяне на минималната работна заплата да преминава през 2 етапа. До 15 май синдикатите и работодателите ще трябва да проведат преговори, а до 15 август Министерският съвет ще определя размера на минималното възнаграждение за следващата година.

Предвижда се също на всеки 3 години да се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата с участието на социалните партньори.

Промените засягат и допълнителното възнаграждение за нощен труд. Предлага се да отпадне фиксираният минимален размер от 51 евроцента за отработен нощен час, като остане изискването доплащането да е най-малко 0,15% от минималната работна заплата.

"За 2026 г. това означава не по-малко от 93 евроцента за всеки отработен нощен час", посочи Ефремова.

Дир.бг