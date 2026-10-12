Общо 348 кг наркотични вещества - кокаин и марихуана, са задържани при мащабна митническа проверка на товарен автомобил с българска регистрация в района на граничния преход "Дунав мост 2" край Видин. Наркотиците са открити в специално изграден тайник в ремаркето и сред палети с фъстъци, съобщиха от Агенция "Митници".

Подробности за случая бяха представени на брифинг на 12 октомври от заместник окръжния прокурор на Видин Владислав Влашев, началника на отдел "Борба с наркотрафика" в ТД "Митница Русе" Иво Поаков и директора на териториалната дирекция Володя Богданов.

Късно вечерта на 8 октомври митнически служители, извършващи проверки на товарни автомобили, влизащи в България от Румъния, спрели камион с българска регистрация. Според представените транспортни документи превозното средство транспортирало групажни стоки от Испания, предназначени за различни получатели в България и Гърция.

След първоначалния контрол митническите служители решили да отклонят камиона за щателна проверка в Митническо бюро - Видин.

При огледа било установено специално изградено двойно дъно, разположено по цялата дължина на ремаркето. В укритието митничарите открили 16 пакета с бяло прахообразно вещество с общо тегло 19,324 кг. При извършения полеви наркотест веществото реагирало на кокаин.

Проверката обаче не приключила с откриването на тайника. Митническите служители продължили с подробен оглед на превозвания товар, като в действията се включило и специално обученото митническо куче Хера.

Животното реагирало на част от стоката, която според транспортните документи била предназначена за получател в Гърция.

След премахване на опаковъчното фолио от палетите митничарите установили, че горните редове на кашоните съдържали пакети с фъстъци. В двата най-долни реда обаче били укрити вакуумирани пакети със суха зелена тревиста маса.

Открити са общо 190 пакета с марихуана с тегло 329 килограма. Така общото количество на задържаните наркотични вещества достига над 348 килограма.

Шофьорът на товарния автомобил е български гражданин и е задържан. По информация на заместник окръжния прокурор Владислав Влашев той е отказал да дава обяснения пред разследващите.

Предстои да бъдат установени получателите на наркотичните вещества, както и евентуалната съпричастност на фирмите, свързани с превоза на товара.

По случая е образувано досъдебно производство, водено от разследващ митнически инспектор под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Видин.

Разследването е за пренасяне през границата на страната без надлежно разрешително на високорискови наркотични вещества - престъпление по чл. 242, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Предстои извършването на физикохимична и оценителна експертиза на иззетите вещества, които трябва да установят окончателно техния вид, количество и стойност. Очаква се съдът да се произнесе и по мярката за неотклонение на задържания водач.

За подобно престъпление законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 50 000 до 100 000 евро.

Началникът на отдел "Борба с наркотрафика" Иво Поаков подчерта, че задържаните 329 кг марихуана представляват най-голямото количество, откривано при подобен случай в района на граничния преход при Видин.

Той припомни, че през тази година при съвместни действия на митническите служители и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" в района на Дунав мост при Русе са задържани над 500 килограма марихуана.

Директорът на ТД "Митница Русе" Володя Богданов посочи, че подобни проверки са част от засилените компенсаторни мерки, които Агенция "Митници" прилага след присъединяването на България към Шенгенското пространство.

Нериториалният директор на Митница Русе (ТД Митница Русе) Володя Петров

Нериториалният директор на Митница Русе (ТД Митница Русе) Володя Петров Снимка: БТА

Целта им е противодействие на наркотрафика, контрабандата и други митнически нарушения, въпреки отпадането на редовния граничен контрол по вътрешните граници на Шенген.

Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени произходът и крайните получатели на наркотиците, както и всички обстоятелства около организирането на превоза.

Дир.бг