Турския водач на ТИР, причинил катастрофа на автомогастрала (АМ) "Тракия" с един загинал и двама ранени да бъде задържан под стража постанови Апелативният съд (АС) в Бургас. Въззивната инстанция уважи протеста на прокуратурата, отмени мярката "парична гаранция" в размер на пет хиляди евро, взета от Окръжен съд - Сливен и определи "задържане под стража", съобщиха от пресцентъра на АС.

Бюлент Д. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 3 октомври т.г. в област Сливен при управление на тежкотоварен автомобил и ремарке по АМ "Тракия" при 266 км, посока Бургас, е нарушил правилата за движение по пътищата като по непредпазливост е причинил смъртта на Г. Д. на 26 г. от гр. Пловдив, средна телесна повреда на Р. Р. на 27 г. от гр. Карнобат и средна телесна повреда на М. Р. на 57 години от гр. Карнобат. Престъплението е по чл. 343, ал.3, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 10 до 15 години.

За разлика от първоинстанционния съд, който е приел, че липсва обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към разследвания пътен инцидент, становището на въззивния състав е за събрана достатъчно информация за наличие на обосновано подозрение за участието му в деянието като шофьор на тежкотоварния автомобил.

Съдът посочва, че предстои извършването на разпити и на други свидетели. Предстои назначаването и изготвянето на редица експертизи, включително автотехническа, съдебномедицински, оценителна и други, заключенията по които са от съществено значение за изясняване на обективната истина по делото, включително и за уточняване на параметрите на конкретното престъпление по транспорта.

Втората инстанция се дистанцира и от извода на Окръжния съд, че няма опасност обвиняемият да се укрие. Реалната опасност от укриване АС аргументира с липсата на негова трайна уседналост на територията на Република България, с наличието на гражданство в държава, която не е член на Европейския съюз - Република Турция, с местонахождението на неговото семейство в Република Чехия, с упражняваната от обвиняемия професия - водач на товарен автомобил, извършващ международни превози, с ежедневните му пътувания в различни страни, обуславящи съответния опит и необходимите контакти да напусне територията на България.

Прилагането на по-лека мярка за неотклонение, дори домашен арест или постановената парична гаранция, съдът счита, че не биха допринесли за категорично елиминиране на опасността от укриване, поради което всяка друга мярка за процесуална принуда, извън задържането под стража, се явява неподходяща за дееца Бюлент Д.

Убедителен аргумент в подкрепа на този извод е неявяването на обвиняемия без уважителна причина в настоящото съдебно заседание на въззивната инстанция, за което той е бил лично уведомен в проведеното съдебно заседание в Сливенския окръжен съд.

В този начален стадий на разследването, противоположно на първата инстанция, въззивната намери мярката за неотклонение "задържане под стража" за единствено ефикасна и създаваща необходимите гаранции за личното участие на обвиняемия в наказателния процес и неговото срочно приключване.

Определението на Апелативен съд - Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.

Дир.бг