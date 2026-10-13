Плаващият под флага на Гвинея Бисау кораб за генерални товари HS DIGNITY е потъналият източно от село Крапец, съобщи Maritime.bg, позовавайки се на свои източници. Съдът е бил поразен при военен удар.

Четирима спасени членове на екипажа му са приети на борда на плаващия под флага на Сейнт Китс и Невис AZOV CONCORD, който погрешка първоначално беше сочен за втория ударен търговски плавателен съд.

Петият моряк е спасен от SKANDI ASSERTER, плаващ под флага на Дания.

Продължава издирването на 11 души от екипажа.

Последни засечени координати на HS DIGNITY от Системата за автоматична идентификация (AIS - Automatic Identification System) са източно от бреговете на град Бяла преди повече от 14 часа, когато съдът извършва преход от Алжир към Браила, Румъния. Възможно е да е продължил прехода си с изключена система.

Данните от AIS сочат, че още търговски кораби са пренасочени към района за издирването на моряци.

Към района плават гранично-полицейски кораби на "Гранична полиция".

HS DIGNITY е кораб за генерални товари, построен през 2008 г. с дължина 123 м, широчина 18 м и дедуейт 8642 т.

Менажиран е от базирана в Ливан фирма, а собственик се води компания на Маршаловите острови.

Дир.бг