Плаващият под флага на Гвинея Бисау кораб за генерални товари HS DIGNITY е потъналият източно от село Крапец, съобщи Maritime.bg, позовавайки се на свои източници. Съдът е бил поразен при военен удар.
Четирима спасени членове на екипажа му са приети на борда на плаващия под флага на Сейнт Китс и Невис AZOV CONCORD, който погрешка първоначално беше сочен за втория ударен търговски плавателен съд.
Петият моряк е спасен от SKANDI ASSERTER, плаващ под флага на Дания.
Продължава издирването на 11 души от екипажа.
Последни засечени координати на HS DIGNITY от Системата за автоматична идентификация (AIS - Automatic Identification System) са източно от бреговете на град Бяла преди повече от 14 часа, когато съдът извършва преход от Алжир към Браила, Румъния. Възможно е да е продължил прехода си с изключена система.
Данните от AIS сочат, че още търговски кораби са пренасочени към района за издирването на моряци.
Към района плават гранично-полицейски кораби на "Гранична полиция".
HS DIGNITY е кораб за генерални товари, построен през 2008 г. с дължина 123 м, широчина 18 м и дедуейт 8642 т.
Менажиран е от базирана в Ливан фирма, а собственик се води компания на Маршаловите острови.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Интересен факт,в едната посока потъват и то почти мигновенно,а в другата само дрейфат.
13:46
Големи конспиратори сте всички плоскоземци. Издуханяк.
Анонимен
13.10.2026 16:55 Написъл съм,че това е факт,даже повтарящ се и не зависи от мен или от теб,просто факт,а ти го духай щом си на тая тема!
Анонимен
13.10.2026 16:55 Написъл съм,че това е факт,даже повтарящ се и не зависи от мен или от теб,просто факт,а ти го духай щом си на тая тема!