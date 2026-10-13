Премиерът Румен Радев поискал от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте общи усилия за спиране на ударите срещу търговски кораби в черно море. От Министерския съвет съобщават, че това е станало в телефонни разговори с двамата.
"Лидерите на ЕС и НАТО изразиха признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти", се казва в съобщението от "Дондуков" 1.
Премиерът отново поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство.
Министър-председателят посочил, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.
За разговора с българския министър-председател съобщи и Марк Рюте.
"Говорих с българския премиер относно последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море. Вече засилихме позицията си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо", написа Рюте в социалната мрежа X.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заявява, че Алиансът ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и ще адаптира отбранителните си мерки при необходимост след атаките срещу търговски кораби край България.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Преди време бабата говореше за стена от дронове или стена срещу дронове. Какво стана със строежа на стената не е много ясно.
Анонимен
При наближаване на дронове румънците бият тревога и вдигат изтребители. Ние нашите дЕФект-16 май само за въздушни конвои и паради ги пазим. Никой ли не видя от къде долетяха дроновете. На Шабла май радар има. Пък и не само там.
Анонимен
Какво стана ли.
Прогресувните ни боклуци излязоха от тези структури.
Анонимен
То и сто радара да има,оператори откъде,преди 35 години цялата държава бе на бойно дежурство,всички цели се водеха и имаше национален център,сега и радиолокация няма,не питайте читавото барабар с ПВО системите къде отиде,те си знаят,но най важното,кадри няма,то и няма кой да ги произведе,нито военни училища,нито преподаватели,само генералитет!
Анонимен
Само това ще кажа,една стара станция на джуган СРЦ/станция за разузнаване и целеуказване бе с обсег над 250 км,там излизаше всяка цел по азимут,имаше СЛОН,ЗВЕЗДА и т.н. и информацията се предаваше на следващите комплекси.Нищо няма сега,тия станции бяха в експлоатация до деветдесет и някоя година,докато имаше армия,а аз съм бил войник и още ги помня нещата.
Анонимен
Оставиха да ръждяса и нарязаха за скрап каквото можаха, а останалото дадоха на Украйна.
Андрешко
гАДев, ами то господарят ти пУтлер стреля по корабите! Него питай, не ЕС и НАТО! Нали цялата ви ТЪПА "ПроГНУСНА България" иска да излиза от ЕС и да става васал на вОвА I пУтлер! А тъпанарите нека да гласуват за Мис Пиги Ескобар!
Анонимен
Андрешко, ти живееш в някаква друга реалност.