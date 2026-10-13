Премиерът Румен Радев поискал от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте общи усилия за спиране на ударите срещу търговски кораби в черно море. От Министерския съвет съобщават, че това е станало в телефонни разговори с двамата.

"Лидерите на ЕС и НАТО изразиха признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти", се казва в съобщението от "Дондуков" 1.

Премиерът отново поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство.

Министър-председателят посочил, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

За разговора с българския министър-председател съобщи и Марк Рюте.

"Говорих с българския премиер относно последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море. Вече засилихме позицията си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо", написа Рюте в социалната мрежа X.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заявява, че Алиансът ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и ще адаптира отбранителните си мерки при необходимост след атаките срещу търговски кораби край България.

Дир.бг