Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

Здравословното състояние на Мегеров и членове на семейството му е било сред въпросите, обсъждани при разглеждането на жалбата срещу задържането му под стража. По искане на неговия защитник, адвокат Диляна Агова, заседанието се проведе при закрити врата. Като мотив адвокатът е посочил необходимостта да бъдат обсъдени чувствителни медицински данни за обвиняемия и негови близки, предаде "24 часа". Конкретна информация за здравословните проблеми не е оповестена публично.

След като бяха изслушани двете страни по делото, магистратите посочиха, че е събран значителен обем доказателства, а органите на досъдебното производство са проявили изключителна усърдност. Престъплението е било много добре планирано и организирано както по отношение на извършването му, така и по отношение на укриването на доказателства с цел да не бъде разкрит извършителят, посочи съдия Елена Захова, цитирана от БТА.

Според нея с оглед на това съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Съдия Елена Захова коментира, че Мегеров е реабилитиран по всички предходни осъждания и трябва да се разглежда като неосъждано лице. Ако вината му бъде доказана, той може да бъде осъден на лишаване от свобода за срок от 15 години до доживотен затвор без право на замяна.

Към настоящия момент е ясно, че между двамата е имало неуредени финансови взаимоотношения, като версиите включват не само залози, но и строителство, каза прокурор Иван Даскалов. По думите му Мегеров и Илиян Филипов са били съдружници, но обвиняемият е излязъл от съдружието и по този повод е имало плащане на пари.

Оръжието на убийството все още не е открито. Намерени са оръжия в избено помещение, ползвано от сестрата на Мегеров, които в момента се изследват, каза прокурорът.

Защитникът на Мегеров, Диляна Агова, коментира пред журналисти, че няма преки доказателства, които да го уличават, и че правото му на защита е нарушено.

"Не ни се позволява да се запознаем на спокойствие с доказателствата по делото, като ги заснемем и обсъдим с Мегеров, а прокуратурата представи нови материали днес, 10 минути преди заседанието", каза Агова.

По думите ѝ обвиняемият ще даде обяснения, когато прецени, че е уместно и подходящо.

"Мегеров упорито вярва, че се е превърнал в мишена и че удобно се събират доказателства, подкрепящи имагинерна теория, според която той е убил Илиян Филипов", каза Агова.

Собственикът на една от най-големите български транспортни компании ПИМК и на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов беше убит около 1 часа на 30 септември в имот, който притежава в кв. "Христо Смирненски" в Пловдив. Предприемачът бе прострелян с един куршум под окото пред асансьора във входа на жилищната кооперация, в която живее основната свидетелка и негова близка - 30-годишната Людмила Рачева.

Часове по-късно 51-годишният рецидивист Славчо Мегеров бе задържан в София и му бе повдигнато обвинение за умишленото убийство на Филипов.

На 4 октомври състав на Окръжния съд в града под тепетата наложи на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение, въпреки липсата на преки доказателства. В последствие адвокатите обжалваха задържането му и поискаха по-лека мярка за неотклонение.

По време на днешното заседание стана ясно, че здравословното състояние на Славчо Мегеров и членове на семейството му е било сред въпросите, обсъждани при разглеждането на жалбата срещу задържането му под стража.

Дир.бг