Премиерът Румен Радев ще бъде изслушан в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система "Старлинк".

Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

На парламентарната трибуна ще застанат още началникът на отбраната Емил Ефтимов, директорът на Служба "Военно разузнаване" Венелин Венев, председателите на Държавна агенция "Национална сигурност" Пламен Тончев и на Държавна агенция "Разузнаване" Антоан Гечев.

Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк".

Вчера премиерът свика спешно заседание на Съвета по сигурността, а веднага след това проведе среща с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. В позиция до медиите от правителствената пресслужба обявиха, че по време на срещата Радев е обяснил, че няма логика Украйна да атакува свои кораби. От своя страна Митрофанова е съобщила, че няма информация от Министерството на отбраната на Руската федерация и е заявила, че е възможно това да е провокация от трета страна. Още вчера държавата ни е уведомила партньорите ни от НАТО и ЕС.

Премиерът обяви, че ще инициира общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море с Румъния и Турция. А темата ще бъде поставена на предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък и петък.

Днес.бг