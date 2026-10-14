Премиерът Румен Радев призова от парламентарната трибуна председателят на ДАНС Пламен Тончев да не разкрива данни относно разследването по случая със запалените антени на Starlink.

"Призовавам председателя на ДАНС да не разкрива подробности. Въпрос на съвсем малко време е, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция", заяви Радев в отговор на въпрос на Божидар Божанов от ДБ по време на изслушването в Народното събрание относно ударите по търговски кораби в Черно море и казуса с умишления палеж.

По думите на министър-председателя, ако се разкрие какво точно е установено, "няма да има този резултат, към който се стремим".

"Още малко търпение, ще имате резултат. Към момента няма да бъде споделено повече", коментира още Радев.

От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти в страната от структурите на МВР, макар че отговорността за тези обекти е на техните собственици.

Два дни по-рано съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев съобщи, че 11 антени на Starlink са били умишлено запалени в обект в района на София.

По думите му двама маскирани мъже са проникнали в обекта и са подпалили 11 от общо 17 антени, използвани за връзка със сателитите на компанията на Илон Мъск.

"Имало ли е предупреждение от партньорски служби за готвен саботаж точно на тази локация? Знаели ли са българските служби за готвения саботаж и какви мерки са взети? Присъствието на полицейски коли в последните часове на мястото не е ли закъсняло?", попита тогава народният представител.

Мирчев съобщи, че заедно с колегата си Божидар Божанов е отправил парламентарни питания до Държавна агенция "Национална сигурност" и Министерството на вътрешните работи.

Dir.bg