Паднал голям клон от дърво удари мъж в района на пешеходната пътека в градинката до църквата "Свети Димитър" в Сливен, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Инцидентът е станал около 9:30 ч., след като тази сутрин скоростта на вятъра в града под Сините камъни достига 72 км/час.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. На пострадалия първо е оказана помощ от медиците на място, след което е транспортиран с линейка до лечебно заведение.

Районът е отцепен.

Пострадалият е приет в Спешното отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен", съобщиха от болничното заведение. Той е с политравма и в момента лекарите извършват изследвания за състоянието на пациента и степента на нараняванията.

Постъпили са и други сигнали за паднали клони и нанесени щети в различни части на града. Сред тях са паднало дърво върху автомобил в квартал "Сини камъни", в района на блок 15, скъсани проводници и опасни ламарини.

От Община Сливен призовават гражданите да бъдат внимателни при преминаване през паркове и покрай фасадите на жилищни сгради заради опасността от падащи клони и предмети.

При забелязване на опасни ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 или на оперативните дежурни на Общината на тел. 044/663 066.

В началото на октомври огромен клон падна върху служители на Общинско предприятие "Управление на проекти и озеленяване" в Морската градина. Един мъж бе настанен в реанимация с опасност за живота. Има и още две пострадали жени. Едната от тях е в болница с травма на главата, а другата е освободена за домашно лечение.

Дир.бг