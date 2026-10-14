Четирима души пострадаха при катастрофа с участието на военен джип и още две коли на пътя между пловдивските села Калековец и Стряма тази сутрин. Инцидентът е станал на път II-56, в района на 82-рия километър, като движението в участъка е временно преустановено.

Сигналът за произшествието е подаден около 7:20 часа, съобщиха от полицията.

По първоначални данни автомобил на Министерството на отбраната е получил внезапна техническа неизправност, вследствие на която е навлязъл в лентата за насрещно движение и e ударил движеща се там кола.

Засегнат е и още един автомобил, който в това време се е движил по пътя, предаде БНТ.

Пострадалите са откарани в болнични заведения в град Раковски и Пловдив. По първоначална информация има съмнения за фрактури и други травми.

Докато тече огледът на местопроизшествието и следствените действия, участъкът между селата Калековец и Стряма остава затворен за движение.

Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут през общинския път при село Стряма и пътен възел "Трилистник" на автомагистрала "Тракия", съобщиха от АПИ.

Екипи на "Пътна полиция" регулират трафика и насочват шофьорите по алтернативното трасе.

През миналия месец катастрофира друг военен джип след остър завой в района на Малко Търново.

Дир.бг