Операцията по издирване и спасяване на моряци от потъналия след атака с дрон кораб "Ейч Ес Дигнити" (HS Dignity) в Черно море е подновена днес в 10:30 часа.

В обследването на района, разположен на около 17 морски мили източно от Шабла, участва кораб на Военноморските сили (ВМС), съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Активната фаза на операцията по обследване и мониторинг в района на инцидента беше временно прекратена вчера в 18:00 часа, се посочва в съобщението.

Решението е взето поради настъпването на тъмната част на денонощието, сложната хидрометеорологична обстановка и след 16-часова непрекъсната продължителност на спасителните и координирани действия.

В обследването на районите активно са участвали 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост до района плавателни средства.

Всички преминаващи през района плавателни съдове се уведомяват с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение.

Четирима от спасените моряци от потъналия на 17 мили източно от Шабла кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, пристигнаха снощи във Варна. Трима от моряците са от Сирия, а четвъртият - от Египет. Те са в сравнително добро състояние, нямат наранявания.

Вчера два търговски кораба - Chelsea-3 и HS Dignity, бяха атакувани от дронове в Черно море. Моторният кораб "Челси 3" (CHELSEA-3), плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа са спасени. Другия кораб "Ейч Ес Дигнити" (HS Dignity), плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла. Ударите бяха нанесени точно една седмица след поразяването на ALFA WATAN и ABLE. И тогава единият плавателен съд беше потопен, а другият - спасен.

Междувременно Министерство на транспорта съобщи, че корабът "ABLE", плаващ под флага на Палау и превозващ 5 985 тона ечемик от Румъния за Турция, е напуснал българската изключителна икономическа зона тази нощ около 01:10 часа, на около 33 морски мили източно от Ахтопол.

Дир.бг