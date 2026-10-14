Бившият общински съветник от ГЕРБ и депутат от ДПС Илия Янков Илиев, който беше лидер на ромската партия "Движение за равноправен обществен модел (ДРОМ)", е задържан при полицейската акция в Костинброд, свързана с предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във ВиК сектора.

Специализираната операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) е насочена към проверка на данни за отклоняване на значителни финансови средства при изпълнението на обществени поръчки, предаде бТВ.

Илиев беше осъден на две години условно с пет години изпитателен срок за присвояване на средства от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и беше оправдан по дело с обвинения за купуване на гласове.

Той беше столичен общински съветник в мандата ⁨2007-2011⁩ г., избран от листата на ГЕРБ. След това беше депутат в 43-ото Народно събрание от 2014 до 2017 г., избран от листата на ДПС в Ямбол.

Партията му, която е учредена през 2003 г., е разпусната през 2023 г. показа справка на Dir.bg.

По предварителна информация действията на разследващите са свързани с т.нар. бургаска афера във ВиК сектора. По този случай беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

При акцията в Костинброд са открити големи суми пари и скъпи вещи.

Проверяват се и луксозни имоти, които представляват интерес за разследването.

Дир.бг