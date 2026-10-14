До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва – ще е слаб, в източните райони - умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2° и 7°, за София – около 3°.

Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличава. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

НИМХ