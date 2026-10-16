Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт у нас, предвиждат промени в Закона за железопътния транспорт. Депутатите ще разгледат законопроекта на второ четене според приетата програма за работа на Народното събрание.

Промените са внесени от Министерския съвет и целят да приведат българското законодателство в съответствие с европейските правила за регистрация на железопътни превозни средства.

Отпада националният регистър на превозните средства

С преминаването към централизирана регистрация в Европейския регистър на превозните средства (ЕРПС) отпада необходимостта Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да поддържа отделен национален регистър.

Според законопроекта агенцията ще поддържа два регистъра – на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба железопътната инфраструктура на България.

Европейските изисквания предвиждат всяка държава членка на Европейския съюз да определи регистриращ орган, който да обработва заявленията и да актуализира данните за превозните средства, регистрирани на нейна територия.

Предвижда се държавите от ЕС да прехвърлят данните от националните си регистри в ЕРПС, така че регистрацията на железопътните превозни средства да се извършва централизирано.

Промени и в правилата за правата на пътниците

Друга част от законопроекта засяга правата на пътниците в железопътния транспорт и адаптирането на българското законодателство към европейските регламенти.

Предлага се да отпаднат законовите определения за „лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“, тъй като тези понятия вече не се използват в Закона за железопътния транспорт, а материята е уредена в Закона за обществения транспорт. В него са предвидени и санкциите при нарушаване на правата на тези пътници.

Законопроектът предвижда още в срок до пет години след влизането му в сила Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да извърши последваща оценка на въздействието на закона.

Четирима министри ще участват в парламентарния контрол

В петък ще се проведе и редовният парламентарен контрол. На въпроси на народните представители ще отговарят министрите Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Иван Шишков и Росица Карамфилова.

Дарик