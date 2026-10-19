През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над Източна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места в североизточните райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Сутринта на места в низините и по поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 10°, в котловините на Западна България – до 1°, в София – около 5°.

Утре ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд над Източна България облачността ще е все още значителна и на отделни места в североизточните райони ще има слаби валежи дъжд, но през деня и там облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще е слаб, в източните райони до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

НИМХ