Кметът на Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, е привлечен към наказателна отговорност и по решение на наблюдаващия прокурор ще остане в ареста за 72 часа, съобщиха БНР и Нова телевизия, като се позоваха на свои източници.

По неофициална информация Ревански ще бъде конвоиран в Бургас, но разследването, по което му е повдигнато обвинение, не е свързано с досъдебното производство за организирана престъпна група, свързана с дейността на местното ВиК. Един от обвиняемите по ВиК-делото е председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас Христо Широков.

Към момента от МВР и прокуратурата няма официална информация за обвинението срещу кмета на Белица.

Според данни на БНТ обаче Ревански е разследван за предполагаеми злоупотреби с европейски средства и обществени поръчки, отнасящи се до Агенция "Пътна инфраструктура".

В 15 часа Радослав Ревански беше изведен с белезници от сградата на Община Белица след продължилата 7 часа специализирана операция на ГДБОП и ДАНС в местната администрация.

Извършени бяха претърсвания и изземвания на документи, както в сградата на общината, така и в дома на кмета.

В Белица пристигна цялото ръководство на ДПС и лидерът на партията Делян Пеевски, който се обяви в защита на кмета и обвини държавните институции в политически репресии.

"Не съм забелязал "малкият Ради" да е терорист и то такъв страх от него — жандармерии, полицейски коли. Гледам, че сега са ги обрали, притеснени, че ще дойдем", каза лидерът на ДПС и допълни, че не знае каква е ролята на ДАНС в тези акции, тъй като агенцията няма разследващи правомощия.

Самият Ревански пък бе скрил окованите си ръце под черно яке, когато бе изведен от общината. "Докато г-н Пеевски даваше хляб на хората, сега дават зрелище", заяви кметът преди да бъде отведен от разследващите, а майка му припадна.

Акцията в Белица обаче се проведе ден след полицейската операция в община Сунгурларе, при която беше задържан кметът Димитър Гавазов, който също е от ДПС. Там също бяха иззети документи, свързани с обществени поръчки и финансови операции.

А днес преди правителственото заседание премиерът коментира, че кабинетът няма да допуска грешките на другите управления, ще спазва разделението на властите и закона и ще остави правоохранителните органи да стигнат до върха на олигархичната пирамида. Радев добави, че досега всички усилия на ДАНС и МВР да стигнат до стойностни разкрития са катастрофирали в прокуратурата.

"Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но се започва с вчерашното задържане на кмета на Сунгурларе, защото най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и ще се движим изцяло в руслото на закона, но и няма да спрем докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида", заяви министър-председателят.

Дир.бг