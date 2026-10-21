Атмосферното налягане е близко до средната стойност, ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава и до сутринта над цялата страна ще е значителна. Главно в източните райони ще е и с ниска слоеста облачност и намалена видимост. На отделни места в Западна България ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа до умерен, в Източна България и северно от планините и временно силен вятър от южната четвърт. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°. Утре облачността ще се разкъса за кратко, но от запад тя отново ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд. След обяд и през нощта срещу петък по приближаващия към страната студен атмосферен фронт интензивни и значителни по количество валежи ще има на много места в страната; ще се развият и гръмотевични бури. Ще продължи да духа до умерен, в Източна България и на север от планините и силен юг-югозападен вятър. В северозападните райони ще бъде предимно от север, слаб. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 19°.

Над планините ще бъде предимно облачно. Още преди обяд от запад ще започнат временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. По най-високите върхове на Рила и Пирин дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, на места северно от билата и силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, главно след обяд с краткотрайни превалявания. Сутринта на отделни места ще е със значителна ниска слоеста облачност и намалена видимост. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ