Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и заместник-председател на ДПС, е арестуван тази сутрин след стартирала полицейска акция в сградата на общината в областния град, съобщиха от партията.

47-годишният градоначалник е отведен от служителите на МВР за разпит, а активистите на ДПС се събират пред сградата на Областната дирекция на полицията в негова подкрепа.

В Община Кърджали тече проверка, а пред дома на Ерол Мюмюн има масирано полицейско присъствие, съобщи местният сайт "Родопи24".

В края на май кърджалийският кмет пак бе отведен с полицейски конвой от Община Кърджали до Областната дирекция на МВР за разпит. Тогава от МВР съобщиха, че се проверяват данни за длъжностно престъпление, свързано с избора на изпълнител по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева.

Междувременно Окръжната прокуратура в Бургас привлече към наказателна отговорност кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански, който също е заместник-председател на ДПС, и Димитър Гавазов, както и председателят на Областния съвет на ДПС в Бургас Христо Широков за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние.

Гавазов и Ревански, и двамата издигнати за постовете си от партията на Делян Пеевски, остават в ареста за 72 часа. Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - Широков, за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

Вчера лидерът на ДПС Делян Пеевски, който пристигна в Белица, за да подкрепи кмета Радослав Ревански срещу "репресиите", се закани да направи разкрития за "престъпния кръг", ръководещ държавата.

"Всичките тези акции - както се случва в момента в Белица, както се случи в Сунгурларе, се разпореждат от едно място - от Румен Радев. Той е иззел всички функции. Гледах тази злоба, това безсилие - толкова страх от този протест вчера, от изследванията на агенциите. Слушах за върха на олигархията - много ми хареса, аз мога да го назова, той трябваше да го назове. Върхът на олигархията е Румен Радев и Николай Копринков - искам ясно да го назова", обяви Пеевски.

Дир.бг