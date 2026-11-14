Германия, Франция, Великобритания, Италия и Полша, заедно с институциите на Европейския съюз, ще представляват Европа в евентуалните нови мирни преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, заяви днес в Дъблин председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от ДПА и БТА.

"Приветстваме всички дипломатически усилия, насочени към привличането на Русия на масата на преговорите", каза Коща пред журналисти в Дъблин след края на срещата на върха на ЕС. В нея участва и българският премиер Румен Радев.

"Надяваме се преговорите да доведат до конкретни резултати. Европа трябва да говори с ясен и единен глас във всички дискусии, които определят бъдещето на Украйна и сигурността на нашия континент. В крайна сметка това е екипно усилие", посочи Коща на заключителната пресконференция, цитиран от Ройтерс.

Вчера американският преговарящ Джаред Къшнър заяви, че руският президент Владимир Путин е готов да приеме европейско участие в преговорния процес.

Впоследствие обаче Москва оспори думите на Къшнър, като говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви , че на ведомството ѝ не му е известно да е постигнато споразумение за включване на европейски държави в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Досега Германия, Франция и Великобритания имаха водеща роля в европейските дипломатически усилия за прекратяване на войната, като често получаваха подкрепа от Италия и Полша заради значението на техните въоръжени сили и икономики.

Въпреки че вече не е член на Европейския съюз, Великобритания остава твърд поддръжник на Киев от пълномащабната руска инвазия на 24 февруари 2022 г.

Съгласно правилата на ЕС председателят на Европейския съвет Антонио Коща, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас представляват Съюза по въпросите на външната политика и сигурността.

Дискусията кой трябва да представлява Европа в преговорите с Русия се разгоря отново, след като европейски представители не участваха пряко в преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ по-рано тази седмица в Абу Даби.

В ОАЕ обаче присъстваха делегации на Германия, Франция, Великобритания, Италия, ЕС и НАТО.

По-рано днес германският канцлер Фридрих Мерц заяви в Дъблин, че Германия със сигурност ще участва в евентуални нови преговори за прекратяване на руската война срещу Украйна, които според него ще се състоят "през следващите седмици".

"Германия ще бъде там, това е абсолютно ясно", подчерта Мерц.

Обявеното от Коща споразумение за състава на европейския преговорен екип обаче не уточнява кои конкретни представители ще присъстват на евентуална среща на международни лидери с руския президент Владимир Путин, украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп.

Dir.bg