Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще постави въпроса за намаляване на ядрените оръжия по време на срещата си следващата седмица в Китай с колегите си от Русия и Китай Владимир Путин и Си Дзинпин, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

"Той ще обсъди намаляването на ядрените оръжия по света, чието разпространение президентът Тръмп смята за много опасно", заяви говорителката на Белия дом Оливия Уелс по време на разговор с медиите.

Многократните настоявания на Тръмп срещата между тримата лидери да бъде фокусирана върху ядреното разоръжаване са подразнили Китай, който е домакин на среща на върха в Шънджън, посветена основно на търговията и икономическото сътрудничество. Пекин досега е отхвърлял опитите да обсъжда ядрени оръжия заедно с Русия и САЩ, които разполагат с най-големите ядрени арсенали в света.

Очаква се Путин, Си Дзинпин и Тръмп да се срещнат в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън. Тръмп заминава в понеделник на четиридневно посещение в Азия, което включва и посещение във Филипините.

"Не очакваме да стигнем до каквото и да било споразумение", заяви по-рано високопоставен представител на администрацията на Тръмп по отношение на ядрената тема. "Това е труден въпрос за Китай, но смятаме, че е време Китай да седне на масата на възрастните и да води разговори по сериозни въпроси", добави той.

По думите му това е началото на разговор, който може да се окаже продуктивен в бъдеще.

Пекин от години се противопоставя на преки преговори с Вашингтон относно ядрената си програма, като твърди, че е по-уместно Русия и САЩ да водят такива разговори помежду си заради значително по-големите си арсенали.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира Русия разполага с най-голям брой ядрени бойни глави, следвана от САЩ и Китай. Новият договор СТАРТ между САЩ и Русия изтече тази година. Не е ясно дали Русия или Китай възнамеряват да обсъждат въпроса за съкращаването на въоръженията с Тръмп.

Според американския представител Тръмп ще повдигне и темата за войната срещу Иран, но не се очаква да обсъжда войната в Украйна. Не се очаква и отделна двустранна среща с Путин, нито да обсъжда достъпа на Украйна до сателитните комуникационни услуги, предоставяни от СпейсЕкс на Илон Мъск.

Мъск ще придружи Тръмп по време на посещението му в Китай, но няма да участва в срещата му със Си Дзинпин и Путин, уточни представителят.

В. "Ню Йорк пост" вече съобщи за срещата, позовавайки се на свои източници.

Друг американски представител съобщи, че не се очаква Тръмп да повдигне въпроса за предполагаемата китайска шпионка Алис Хуан, за която се твърди, че е имала връзка с бившия главен изпълнителен директор на "Енвидиа" Дженсън Хуан.

Няма планове президентът Доналд Тръмп да осъществява контакти със Северна Корея по време на обиколката си в Азия през следващата седмица.

Дир.бг