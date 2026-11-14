Един човек загина тази нощ при тежка катастрофа на международния път Е-79 на няколко километра след Монтана в посока Враца, съобщи NOVA.

По първоначална информация камион с ремарке, пътуващ към Монтана, се е поднесъл на мокрия път и е ударил два насрещно движещи се буса.

На място е загинал шофьорът на първия бус, който е турски гражданин.

Водачът на втория бус е откаран в монтанската болница.

Заради катастрофата международният път от и за "Дунав мост" 2 в района на Монтана беше затворен. Тежкотоварните автомобили изчакваха на място, а леките коли се движеха по обходен маршрут.

Причините за инцидента се изясняват.

Днес.бг