Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американските преговарящи са повдигнали въпроса за "възможно оттегляне на Украйна от разположения в източната част на страната регион Донбас в замяна на присъединяване към НАТО", след състоялия се преди дни кръг от мирни преговори с Русия в Абу Даби, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски повтори позицията си, че Киев не е склонен да се оттегли от своята територия. Той заяви, че ако Украйна получи всеобхватен пакет за сигурност, включващ гаранции за сигурност, силна и добре финансирана украинска армия, както и средства за възстановяване, той ще постави въпроса на референдум.

"Американците повдигнаха въпроса: "Ами ако Украйна се присъедини към НАТО? Ще се оттегли ли Украйна от Донбас?" Това беше първият път, когато този въпрос беше повдигнат", заяви Зеленски пред журналисти в изявление, публикувано днес от канцеларията му.

"Ето защо смятам, че НАТО отново е на дневен ред. Но вие също сте чули сигналите на (руския президент Владимир) Путин, и това е изключително труден разговор", добави той.

По думите му Европейският съюз и НАТО представляват единствената "истинска сигурност" за Европа, като предупреди, че опитите на Кремъл да промени архитектурата на сигурност на континента могат да доведат до още конфликти, предаде Франс прес.

"Това е опасно, защото според мен именно подобни неща водят до войни и ескалации", заяви вчера Зеленски в изказване пред репортери, което беше публикувано по-рано днес. "Истинската сигурност в Европа означава ЕС и НАТО. Това е. Няма друга сигурност в Европа", добави той.

Русия "залага всичко" на зимната кампания във войната си с Украйна, заяви още Зеленски, като призова за военен пакет от САЩ, който да окаже натиск върху президента Владимир Путин да прекрати боевете.

"Те залагат всичко на тази зима", заяви вчера Зеленски пред репортери в коментари, които бяха публикувано по-рано днес. Той каза, че приемането от Конгреса на САЩ на законодателство за "санкции и оръжия" би било "точно този вид мотивация, от която Путин се нуждае", за да деескалира конфликта.

Дир.бг