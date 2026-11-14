Танкер се е сблъскал с круизен кораб, акостирал на кей в пристанището на Ню Орлиънс на река Мисисипи, всички намирали се на борда на корабите са открити, но 32 души са приети в болница, предадоха Франс прес и ДПА, като цитират компанията оператор на плавателния съд и кметицата Хелена Морено.

Нито един от 32-ата пострадали, намиращи се в болница, не е получил животозастрашаващи наранявания. Кмет Морено определи това като "истинско чудо за Мисисипи", предава БТА.

Компанията American Cruise Lines потвърди в публикация в Екс, че нейният кораб "American Heritage" е бил блъснат, докато е бил закрепен към кея на пристанището в Ню Орлиънс.

В интервю за местната телевизия Дабъл Ю Ди Ес Ю, заместник-губернаторът на Луизиана Били Нънгесър заяви, че дванадесет души са били извадени от водата.

На любителски видеозаписи се вижда как корабът се накланя на една страна, след като е ударен от другия плавателен съд. Според телевизията на борда са се намирали 129 пътници, без да се броят членовете на екипажа.

По думите на Морено танкерът "Атлантик Асфалт" е загубил управление и се е ударил в речния круизен кораб "Американ Херитидж".

Сериозна техническа неизправност е вероятната причина за сблъсъка, каза министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин. Възможно е танкерът преди това да се е ударил в мост, което да е предизвикало верижна реакция, разминала се със сравнително леки последствия, заяви той.

Веднага след сблъсъка пасажерите са се опитали да се евакуират от круизния кораб, но той бързо е започнал да се накланя, докато накрая не застанал на една страна, поради което няколко души паднали във водата.

Към момента на удара на борда е имало над 130 пасажери, съобщи Си Ен Ен, като се позова на пристанищните власти. Много от тях са били възрастни хора, което отначало породило опасения, че на кораба може да има блокирани хора.

Губернаторът на Луизиана Джеф Ландри похвали спешните служби за реакцията и каза, че благодарение на нея "днес бяха спасени безчет животи".

"Това не е нищо друго освен чудо", написа той в Екс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също похвали спасителната операция в публикация в своята социална мрежа Трут Сошъл.

"Правоприлагащите органи и спешните служби бяха неотразими! Невероятно - нито един човек не загуби живота си при толкова тежък сблъсък", написа той.

Корабоплаването по река Мисисипи в района на инцидента е било временно преустановено.

Дир.бг