Уругвай би Аржентина насред Буенос Айрес с 2:1 в контрола, играна на "Ла Бомбонера", стадиона на Бока Хуниорс. Това бе първият двубой от ерата "след Меси" за световния вицешампион, като на неговото място до нападателя Хулиан Алварес игра звездата на Комо Нико Пас.

Гостите поведоха с два бързи гола в началото на второто полувреме. Първо комична проява на двойката централни защитници на домакините доведе до автогол на Балерди, след като партньорът му там Лисандро Мартинес изчисти топката в неговата глава.

След това вкара Макси Араухо и стадионът притихна още в 53-ата минута при 0:2.

Хулиан Алварес върна едно попадение в 73-а минута, но това бе всичко в актива на домакините.

Аржентина завърши със 17 удара, от които 6 бяха в рамката на вратата. Уругвай отвърна само с 3, но си тръгна с широка усмивка от 214-ото издание на най-старото дерби на Южна Америка. Двата стари футболни съперника имат вражда, която става непреодолима след финала на първия Мондиал през 1930-а, спечелен с 4:2 от уругвайците.

Дир.бг