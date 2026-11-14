Тринайсет станаха жертвите на тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия”.

42-годишен мъж от Елхово е починал в болница „Дева Мария” в Бургас.

Той е бил настанен в лечебното заведение в критично състояние, с тежки травми, несъвместими с живота. Медицинските екипи са положили всички усилия да го спасят, но въпреки предприетото лечение мъжът е издъхнал.

Две тежки верижни катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла на АМ „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Загинали до днес бяха 12 души, а над 50 бяха ранени при пътните произшествия, в които участваха 86 превозни средства. На 11 ноември бе обявен ден на национален траур.

Dnes.bg