„Волов-Шумен 2007“ спечели срещу „Светкавица 2014“ (Търговище) в мач от 14 кръг на Североизточната Трета лига по футбол. На Ученическия стадион в Шумен домакините вкараха по два гола през двете полувремена на мача. Гостите стигнаха до почетно попадение в края на срещата от дузпа.

Така шуменци нямат поражение на собствен терен този сезон, а успехът срещу „Светкавица“ е седма домакинска победа.

Играчите на „Волов-Шумен 2007“ бяха по-добрите на терена. Те поведоха в резултата в 7-та минута. Жечко Йорданов стреля почти от центъра на терена, вратарят на гостите първо хвана топката, но след това я изпусна и тя влезе в мрежата за 1;0.

В 21-ата минута Александър Александров – Шеви бе изведен сам срещу стража на „Светкавица“ и бе точен за 2:0, като при този резултат дойде почивката между двете полувремена.

През втората част и „Светкавица“ погледна към вратата на домакините, но атаките не тима не завършваха с точни удари.

Шуменци продължиха с добрата си игра и в 75-тата минута поведоха с 3:0. Влезлият след почивката 15-годишен Едис Мередин напредна от дясно по атаката, стреля, но вратарят на гостите изби. Топката попадна в Жечко Йорданов, който отблизо вкара.

В 78-та минута Димитър Игнатовски с плътен удар от границата на наказателното поле направи резултата 4:0.

В 84-тата минута бе отсъдена дузпа за „Светкавица“. Точен от бялата точка бе Явор Тодоров, който оформи крайното 4;1.

В сряда, 18-ти ноември, „Волов-Шумен 2007“ играе с „Черноморец“ (Балчик) в полуфинален мач за Купата на Аматьорската лига в Североизточна България. Срещата на стадион „Цоньо Василев“ започва в 14,00 часа.

ШУМ.БГ