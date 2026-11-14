Националът и състезател на СК “Шуменска крепост” Атанас Ханджиев триумфира с европейска титла по кикбокс в стил К1.
Шуменецът стъпи на върха в столицата на Северна Македония Скопие, която бе домакин на Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени.
Атанас Ханджиев е шампион в категория до 71 кг. На финала той победи Фуркан Арда от Турция. По пътя за златото Ханджиев елиминира последователно състезатели от Италия, Испания и Хърватия.
Другите двама национали от Шумен Виктор Ганчев и Димитър Стоянов този път не стигнаха до медалите, но играха много добре срещу силни противници. Двамата загубиха на четвъртфинали.
Треньори на първенството в Скопие бяха Галин Методиев и Християн Тотев.
България завърши Европейското първенство в Скопие на 5 място с 10 златни медала. В шампионата участваха 1189 състезатели от 41 държави.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво! Само така
Kolev
Да назначат Галяка за треньор на националите по футбол. Поне няма да изглеждат като п.тки