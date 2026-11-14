Националът и състезател на СК “Шуменска крепост” Атанас Ханджиев триумфира с европейска титла по кикбокс в стил К1.

Шуменецът стъпи на върха в столицата на Северна Македония Скопие, която бе домакин на Европейското първенство по кикбокс за мъже и жени.

Атанас Ханджиев е шампион в категория до 71 кг. На финала той победи Фуркан Арда от Турция. По пътя за златото Ханджиев елиминира последователно състезатели от Италия, Испания и Хърватия.

Другите двама национали от Шумен Виктор Ганчев и Димитър Стоянов този път не стигнаха до медалите, но играха много добре срещу силни противници. Двамата загубиха на четвъртфинали.

Треньори на първенството в Скопие бяха Галин Методиев и Християн Тотев.

България завърши Европейското първенство в Скопие на 5 място с 10 златни медала. В шампионата участваха 1189 състезатели от 41 държави.

ШУМ.БГ