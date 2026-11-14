Хандбалистите на “Шумен 61” изгубиха от шампиона “Локомотив” (ГО) с един гол - 24:25 в дербито на 6 кръг в елитната група при мъжете.

Пред многобройните зрители в “Арена Шумен” двата състава показаха за пореден път, че мачовете между тях са с особен заряд и победителят не е известен до края.

Домакините поведоха с 2:1 след две попадения на Росен Колев, но „Локомотив“ бързо обърна резултата и дръпна с 4 гола. Момчетата от Шумен не се предадоха и догониха съперника за 9:9.

До почивката обиграният отбор на „Локомотив“ успя все пак да вземе преднина и на полувремето поведе с 14:12.

През второто полувреме гостите водеха в резултата, като за това вина имаше вратарят им Любен Иванов, както и многото пропуски на шуменци.

„Локомотив“ натрупа преднина от 6 гола. При 17:22 пред вратата на гостите имаше груб сблъсък и пивотът на „Шумен“ Деян Малчев напусна терена с травма в рамото.

Домакините не се предадоха и с три поредни попадения на Енгинджан Сали и две на Джошкун Якубов стигнаха само до гол пасив. До края на редовното време, обаче оставаше по-малко от минута, което се оказа недостатъчно за реми срещу шампиона.

Сали стана голмайстор на мача, след като вкара 9 гола за „Шумен“. За „локомотив“ най-резултатен бе Владислав Йоргов със 7 попадения.

В следващия си мач „Шумен“ гостува на „Добруджа“ в Добрич.

ШУМ.БГ