Заради понижения с една стъпка кредитен рейтинг на страната от "Демократична България" настояха за редакция на бюджета за догодина.

"Стандард енд Пуърс" промени перспективата за кредитния рейтинг на България, настояваме за пренаписване на бюджета за 2027 г. с дефицит под 3% от БВП, за да се намали рискът от загуба на растеж и изпадане в рецесия, се казва в позиция на ДБ, разпространена от пресцентъра на коалицията.

Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" (Standard and Poor"s Global Ratings) преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна, като в същото време потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, "BBB+/A-2". Това съобщиха от Министерството на финансите и допълниха, че преразглеждането на перспективата отразява комбинацията от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор.

"Заради очакването на реформи преди шест месеца международната рейтингова агенция S&P повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България. Днес я връща обратно - от положителна на стабилна. Правителството внесе два от най-лошите проекти за бюджет - за 2026 г. и 2027 г., а планът за реформи се оказа неизпълнено обещание", посочват от "Демократична България", цитирани от БТА.

"Стандард енд Пуърс " определя мерките за овладяване на дефицита в бюджета за 2027 г. като неефективни и изрично посочва еднократния данък върху свръхпечалбите, от който правителството очаква 800 млн. евро, пише още в позицията на ДБ. Според тях с еднократни приходи не се финансират постоянни разходи.

Фискалната политика на Радев вече тежи върху кредитоспособността на страната и увеличава риска от рецесия и дългова спирала през 2028 г., заявяват от политическата сила. Оттам напомнят, че управлението на Румен Радев разполага със самостоятелно парламентарно мнозинство и никой не му пречи да проведе необходимите реформи.

Вместо да обяснява, че за всичко е виновна опозицията, правителството трябва да покаже кои неефективни разходи ще прекрати, как ще реформира администрацията и МВР и как ще създаде условия за повече инвестиции, производство и износ, заявяват от ДБ.

Дир.бг