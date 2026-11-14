Спортист №1 на България подобри с пет килограма собствения си световен рекорд в изхвърлянето по време на национален шампионат в Пловдив.

Олимпийският ни шампион направи успешен опит на 190 кг, с което подобри собственото си върхово постижение от 185 кг отпреди десетина дни на Световното първенство в Нинбо.

Рекордът няма да бъде вписан официално, тъй като не е поставен на официален турнир на Международната федерация по вдигане на тежести, но за пореден път показва огромните възможности на Насар.

В близките седмици за Карлос предстоят още две официални състезания - два кръга в Бундеслигата и първия специален квалификационен турнир в Доха за Олимпиадата в Лос Анджелис в началото на декември.

Дир.бг