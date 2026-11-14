Чаша мляко вечер може да помогне за здравето на мускулите и костите с напредването на възрастта. Има и благоприятен ефект върху съня.

Диетологът Линдзи ДеСото обяснява, цитирана от Noticias ao Minuto, че навикът да се пие мляко вечер може да бъде част от грижата за здравословно остаряване.

Едно от основните предимства на млякото е, че помага за запазване на мускулната маса. С годините тялото постепенно губи мускули и затова достатъчният прием на протеин е важен, за да останем силни и активни. Млякото съдържа два вида протеин, суроватъчен и казеин. Първият се усвоява бързо, а вторият по-бавно. И двата дават на организма аминокиселините, които са му нужни, за да изгражда и възстановява мускулната тъкан.

Млякото е и добър източник на калций, който е важен за здравите кости. Много видове мляко са обогатени и с витамин D, който помага на организма да усвои калция. По данни на ДеСото една чаша мляко с 2,5% масленост осигурява около 24% от дневната нужда от калций и 12% от нуждата от витамин D.

Млякото може да помогне и за по-добър сън. Изследвания показват, че млякото и млечните продукти могат да подобрят качеството на съня. Една от причините е триптофанът. Това е аминокиселина, от която организмът произвежда мелатонин, хормона, който регулира съня и будуването.

Как да пием мляко преди лягане

Според диетолога няма строги правила за температурата или за точния час. Млякото може да се пие топло, горещо или студено, според вкуса. За разнообразие може да се добави канела или куркума.

Хората, които не пият краве мляко, могат да изберат растителна напитка. Добре е обаче да се гледа съставът и да се избира такава, обогатена с калций и витамин D. Соевото мляко е добър вариант, защото съдържа растителен протеин, а някои видове са близки по хранителна стойност до кравето.

Дарик