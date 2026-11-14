Говорителят на ПГ на "Прогресивна България" Антон Кутев призна, че депутатите от мнозинството научават за важни реформи и подробности по бюджета за 2027 г. от опозицията, вместо от своя финансов министър Гълъб Донев, който е разработвал макрорамката в пълна конфиденциалност.

Кутев направи признанието в ефира на Нова телевизия в отговор на въпроса дали е вярно усещането, че управляващите предприемат тихомълком големи промени, като, например, намерението за прехвърляне на процент от парите от втория пенсионен стълб и законовите промени за личните асистенти, които без малко да предизвикат протести сред майките на деца с увреждания.

"И аз имам това усещане донякъде от Министерство на финансите, особено в процедурата по бюджета, но може би е нормално", коментира той констатацията, че управляващите действат тихомълком.

Антон Кутев обаче напомни, че невинаги изготвянето на бюджета е било толкова потайно.

"Аз съм виждал изработката на много бюджети. Невинаги е било чак толкова тайно. И защо Министерството на финансите в момента държи толкова на тази конфиденциалност?", чуди се представителят на мнозинството.

"Тя е такава конфиденциалност, че ние, депутатите от управлението, разбираме от депутатите от опозицията какво става", призна дългогодишният политик.

И не скри, че колегите им от опозиционните групи са по-добре информирани от депутатите на управляващата партия.

"Тоест, се оказва, че тези от опозицията разбират преди нас, защото имат някакви механизми, а пък ние седим и си чакаме информацията и я научаваме от медиите", призна Кутев.

Той отправи критики към финансовия министър Гълъб Донев, че важните решения ги взема на тъмно без преди това да ги подложи на дискусия.

"Това не е добре наистина. Но аз не мисля, че самата конфиденциалност по време на изработката на бюджета е нормален механизъм. Напълно нормално е на експертно, а може би и на политическо ниво, да се тестват всякакви решения. Тоест, не е нормално министърът на финансите да взема решения по отношение на пенсионната реформа без да има разработени примери и възможни развития за всички варианти", критикува Антон Кутев по адрес на министъра на финансите.

Изказването му провокира коментара на Ивайло Мирчев от "Да, България" в социалната мрежа, който заключи, че "управлението на Радев все повече заприличва на специална военна операция. Само че срещу собствените граждани".

"Антон Кутев направи по Нова телевизия забележително признание: депутатите от мнозинството научават от опозицията и медиите какво е намислило собственото им правителство за бюджета. Имаш 131 депутати и абсолютно мнозинство, а парламентарната ти група научава последна какво подкрепя. Висш пилотаж в политическото самоунижение. Добре поне, че има опозиция, която да осведомява управляващите", не спести ирония съпредседателят на ДБ.

Според него Кутев се е опитал да оправдае секретността с известно раздразнение. "Но пропусна простото обяснение: в казармата има единоначалие. Командирът решава, останалите козируват. Информираността явно не е задължителна за изпълнението на заповедта", заяви още Мирчев в поста си във "Фейсбук".

Депутатът от опозицията заключи още, че бюджетът се подготвя "при оперативно радиомълчание, законите се придвижват с обходни маневри, непопулярните решения се прикриват с димни завеси. Когато гражданите разберат какво им готвят, следва паническо отстъпление, представено като блестяща тактическа маневра".

Дир.бг