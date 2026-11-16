Украинският президент Володимир Зеленски обяви вчера, че се подготвя среща на т.нар. Коалиция на желаещите, обединяваща съюзниците на Киев, която според него може да се окаже историческа, предаде Франс Прес. Целта е да бъде определена позицията на европейските страни в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

"Подготвяме среща на Коалицията на желаещите. Това е важна среща, която може да се окаже историческа", заяви Зеленски във вечерното си обръщение.

"Можем да определим силна европейска позиция, която да подкрепя на 100 процента победата", добави той, предаде БТА.

Украинският президент съобщи също, че през следващата седмица се предвижда заседание на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна. Според него то трябва да бъде резултатно и да изпрати силен сигнал към Русия, че Украйна няма да остане без подкрепа.

Изявлението му идва на фона на засилени дипломатически усилия за намиране на изход от продължаващия военен конфликт. Един от основните въпроси остава участието на европейските държави в преговорния процес, както и гаранциите за сигурност, които Украйна би могла да получи при евентуално мирно споразумение.

Тази седмица европейските страни обявиха, че Франция, Великобритания, Полша, Германия и Италия, заедно с институциите на Европейския съюз, ще представляват Европа в предстоящите преговори за Украйна.

Досега преговорите за прекратяване на войната се водеха в тристранен формат между Украйна, Русия и САЩ, като Москва се стреми да държи европейските страни извън преговорния процес.

"Тристранният формат Украйна - САЩ - Русия трябва не само да се превърне в четиристранен, но и да бъде значително укрепен", подчерта Зеленски.

Включването на европейските представители би могло да промени баланса на дипломатическите разговори. Европейските държави имат пряк интерес от условията на евентуалното мирно споразумение, тъй като последиците от войната засягат сигурността, икономиката и енергийната стабилност на целия континент.

Сред най-сложните въпроси остават бъдещето на окупираните украински територии, условията за прекратяване на огъня, механизмите за наблюдение на евентуално примирие и гаранциите срещу нова военна ескалация. Позициите на Киев и Москва по тези теми продължават да се разминават съществено.

Украинският президент съобщи също, че през следващата седмица се предвижда заседание на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна. Според него то трябва да бъде резултатно и да изпрати силен сигнал към Русия, че Киев няма да остане без международна подкрепа.

Особено важна за Киев остава противовъздушната отбрана, тъй като руските атаки с ракети и дронове продължават да представляват сериозна заплаха както за военните обекти, така и за гражданската инфраструктура. Украинските власти многократно са подчертавали необходимостта от допълнителни системи за противовъздушна отбрана и достатъчни количества ракети за тях, за да могат да защитават големите градове, електроцентралите и стратегическите енергийни съоръжения.

Форматът, известен и като групата "Рамщайн", обединява държави, които координират военната помощ за украинските въоръжени сили.

Междувременно Русия продължава масираните удари срещу Украйна с наближаването на зимата, включително по време на двудневните преговори, проведени тази седмица в Абу Даби.

Според Зеленски новата стратегия на Москва е да избира определен регион и да съсредоточава ударите си там в продължение на няколко дни, като атакува електропреносните мрежи и подстанциите.

Той посочи, че Днепропетровска област в Централна Украйна е най-тежко засегната от началото на септември. Руските удари често оставят хиляди хора без електричество на фона на понижаващите се температури.

Атаките срещу енергийната инфраструктура поставят на преден план и необходимостта от специални договорености за защита на критичните съоръжения. Евентуално ограничаване на подобни удари би могло да се превърне в една от първите мерки за намаляване на напрежението, но засега няма признаци за устойчиво споразумение между Москва и Киев по този въпрос.

Дир.бг