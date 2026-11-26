Общинският съвет разреши продажбата на 10 общински жилища, които са в лошо състояние. Това стана при повторно входиране на докладната записка. На предходната сесия тя не бе подкрепена.

На днешното си заседание съветниците допуснаха продажбата, след като от администрацията поеха ангажимент апартаментите, които не се продадат, да бъдат ремонтирани.

Бе поставен и срок – до 1 юни 2027 г.

За продажбата на апартаментите от общинския жилищен фонд гласуваха 23 от съветниците, 1 бе против, 12 се въздържаха.

Припомняме, че Община Шумен пристъпва към продажбата на жилищата, след като повече от 15 г. те не са поддържани. Жилищата са в кварталите „Еверест“ и „Боян Българанов“. Апартаментите ще бъдат обявени на търг в ценовия диапазон от 33 000 евро до 58 000 евро.

ШУМ.БГ