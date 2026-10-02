Разкритата четвърта паралелка в III ОУ „Димитър Благоев“ остава. Срещу директора Марияна Йорданова е образувано дисциплинарно производство.

Това съобщи за ШУМ.БГ началникът на Регионалното управление по образованието в Шумен Светлана Милева.

„За нас основно е да се запази интересът на децата. Те не трябва да страдат заради грешките на възрастните. Ние се стремим да няма прекъсване на образователния процес и затова решението е паралелката в 1. клас да остане в училището“, каза началникът на РУО.

Светлана Милева добави, че е факт, че директорът е допуснал нарушение на съществуващата наредба.

По отношение на действията на Марияна Йорданова е образувано дисциплинарно производство. От нея ще се изискат писмени обяснения. След това ще се реши дали и какво дисциплинарно наказание ще бъде наложено на директора. РУО трябва да се произнесе до края на този месец.

От Община Шумен заявиха, че допълнително разкритата паралелка в 1. клас в III ОУ „Димитър Благоев“ няма да бъде финансирана от общинския бюджет. "Въпреки това ние няма да си позволим да закриваме паралелката или да местим децата от училището", каза зам.-кметът по образование Даниела Савчева.

ШУМ.БГ потърси и директора на училището Марияна Йорданова, но тя отказа да разговаря.

ШУМ.БГ