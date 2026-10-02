Разкритата четвърта паралелка в III ОУ „Димитър Благоев“ остава. Срещу директора Марияна Йорданова е образувано дисциплинарно производство.
Това съобщи за ШУМ.БГ началникът на Регионалното управление по образованието в Шумен Светлана Милева.
„За нас основно е да се запази интересът на децата. Те не трябва да страдат заради грешките на възрастните. Ние се стремим да няма прекъсване на образователния процес и затова решението е паралелката в 1. клас да остане в училището“, каза началникът на РУО.
Светлана Милева добави, че е факт, че директорът е допуснал нарушение на съществуващата наредба.
По отношение на действията на Марияна Йорданова е образувано дисциплинарно производство. От нея ще се изискат писмени обяснения. След това ще се реши дали и какво дисциплинарно наказание ще бъде наложено на директора. РУО трябва да се произнесе до края на този месец.
От Община Шумен заявиха, че допълнително разкритата паралелка в 1. клас в III ОУ „Димитър Благоев“ няма да бъде финансирана от общинския бюджет. "Въпреки това ние няма да си позволим да закриваме паралелката или да местим децата от училището", каза зам.-кметът по образование Даниела Савчева.
ШУМ.БГ потърси и директора на училището Марияна Йорданова, но тя отказа да разговаря.
ШУМ.БГ
Коментари
Майка
Анархия!
Анонимен
Какво значи"няма да бъде финансирана от общинския бюджет",тия пари за образование на кого са,премии ли ще си раздадете като икономия в края на годината,директорката я разпъвайте на кръст щом ви е кеф,който за вас се води работа,но образованието на децата е финансирано от държавата и е вписано в Конституцията,стига бюрокрация,родителите ли ще накарате да си плащат,срам,даже граничи с престъпление!
Анонимен
Щом допълнителната паралелка няма да бъде финансирана от общинския бюджет, значи училището ще трябва да отдели за нея средства от останалите паралелки.
Анонимен
Направи добро, изяш л***о!
Анонимен
Каквото е надробила да си го сърба!
ДО ГОРНИЯТ
Абсолютно е така, правиш добро и изяждаш.......... кой разбрал разбрал, за един специален човек!!!!!
Анонимен
Община Шумен награди г-жа Йорданова с "Директор на годината" само след 6 месеца на поста директор на 6-то основно училище. Даже не беше си издържала конкурса. За какви постижения, само който я е назначил знае.
Ето го сега резултата!
Анонимен
прокуратурата да разследва как биян даде на дариж аврамов спорния сало, след като имаше проект във фаза техниèски.
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ШУМ.БГ
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