Правителството ще изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата бюджетния план на България за 2027 г. Това обяви министър-председателят Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет. Така кабинетът спазва сроковете за представянето на макрорамката за догодина на Брюксел до 15 октомври. Радев заяви, че кабинетът е изготвил финансовата рамка при тежко наследство в публичните финанси, но с ясни приоритети - ограничаване на дефицита, подкрепа за семействата и повече средства за ключови обществени сектори.

"Бюджетът за 2027 г. предвижда ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг спрямо 2025 и 2026 г., както и увеличаване на подкрепата за семействата и децата, повече средства за здравеопазване, образование и отбрана и мерки за стимулиране на инвестициите и бизнеса", подчерта Радев. По думите му правителството е заварило държавната хазна с прекомерен дефицит, натрупани задължения и неизпълнени ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост. Кабинетът е трябвало да осигури средства както за старите задължения, така и за вече поети ангажименти. "Знаете много добре в какво състояние заварихме държавната хазна - изпразнена, с прекомерен дефицит, наследени борчове, неизпълнен План за възстановяване и устойчивост, редица наследени проекти, сметки и фактури, които трябваше да изплащаме и продължаваме да изплащаме", заяви министър-председателят.

Като допълнителен натиск върху бюджета Радев посочи автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера и растящите социални разходи. "Механизми, автоматични за заплатите в бюджетната сфера, стремглаво растящи социални и други разходи. Взехме необходимите решения след внимателна, прецизна и напрегната работа. Тези решения имат пряко отражение в Бюджет 2027", подчерта премиерът.

Повече пари за семейства, здравеопазване и образование

Сред основните цели на кабинета са стабилизиране на публичните финанси, засилване на социалната подкрепа и увеличаване на средствата за образование, здравеопазване, спорт и култура. "В този бюджет имаме ясни приоритети и политики. Основните от тях се движат в направление на оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори като образование, здравеопазване, спорт и култура", заяви Радев.

Правителството предвижда увеличение на детските надбавки и въвеждане на ново данъчно облекчение за разходи, свързани с развитието на децата - за спорт, изкуства и други занимания. Предвидено е и увеличение на ученическите стипендии.

Според представените предложения за данъчната политика облекчението за разходи за деца ще бъде до 2000 евро за 1 дете, 4000 евро за 2 деца и 6000 евро за 3 или повече деца.

За здравеопазването също са планирани повече средства, като специален акцент ще бъде поставен върху Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари. Тук Радев направи уговорката, че увеличаването на средствата ще е съпътствано от строг контрол срещу източването на Здравната каса.

5% увеличение на бюджетните заплати и 8% индексация на пенсиите

В доходната политика за 2027 г. са заложени увеличение на минималната работна заплата, 5% ръст на възнагражденията в бюджетната сфера, 7,5% повишение на учителските заплати и 8% индексация на пенсиите.

Предвижда се стойността на ваучерите за храна да нарасне от сегашния необлагаем размер от 102 евро до 200 евро. Данък ще се начислява върху сумата над досегашния праг.

Радев заяви, че правителството очаква и по-голям принос от икономическите сектори, които през последните години са реализирали високи печалби. "Секторите с изключително високи печалби през последните години като банки и телекоми е редно да дадат своя принос", посочи премиерът. В по-широкия пакет от бюджетни и данъчни предложения е заложен еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на определени компании. Мярката предвижда да обхване банки, застрахователи, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци с поне 5 хранителни магазина. Според представените предложения производствените предприятия, транспортът и земеделието няма да бъдат включени.

Подкрепа за износа и повече инвестиции в пътната безопасност

Кабинетът планира да увеличи капацитета на българските консулски служби и търговски представителства в чужбина, за да подпомогне компаниите при излизането им на международните пазари.

Предвидени са и повече средства за пътна безопасност. Радев посочи, че важен подход е финансирането да се насочва към конкретни дейности в отделните министерства, така че с наличните ресурси да се постигат по-добри резултати.

Отбраната остава сред приоритетите

Премиерът коментира и планираните разходи за отбрана. Той се позова на проведено изслушване в Народното събрание и заяви, че има съгласие между парламентарно представените партии за увеличаване на средствата за сектора заради усложнената международна обстановка.

"Както разбрахте всички от днешното изслушване в Народното събрание, има консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в сектор "Отбрана" предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме", посочи Радев. В бюджетните планове за 2027 г. разходите за отбрана са предвидени на равнище 2,33% от брутния вътрешен продукт.

Дир.бг