Силният вятър обърна товарен автомобил на Подбалканския път, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента, станал на главния път Казанлък-Сливен в района на разклона за Мъглиж, е подаден в 9:50 часа.

Според информацията на полицията пострадали няма, не е затруднен и трафикът, тъй като камионът е извън платното за движение.

На мястото на пътния инцидент има полицейски екип, като се очаква по-късно превозното средство да бъде изтеглено.

Междувременно местната медия PressTV съобщи и че друг тежкотоварен автомобил е спрял принудително на отбивка отново в този район, тъй като вятърът е откачил част от винила, покриващ ремаркето.

На този фон на Горещия телефон на Община Стара Загора са получени десетки сигнали за паднали дървета и клони, има и населени места, останали без ток, предава БНР.

В края на юли силен вятър обърна тежкотоварен камион и блокира движението на Подбалканския път в участъка между Мъглиж и село Дъбово.

Пред пристигналите полицаи шофьорът разказал, че при поредния силен порив, ремаркето рязко се заклатило, след което камионът загубил стабилност и се преобърнал на платното.

Движението в участъка беше напълно спряно. Трафикът се пренасочваше по обходни маршрути през селата Дъбово, Ягода и Тулово

Дир.бг