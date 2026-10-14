Българското Министерство на вътрешните работи е получило снощи съобщение от Интерпол-Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова - българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония.

Документът е пристигнал в 19.38 часа на 13 октомври в Дирекция "Международно оперативно сътрудничество", съобщиха от вътрешното ведомство.

В съобщението е уточнено, че Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение (престъпление, наказуемо съгласно чл. 300 от НК на Република Северна Македония) и срещу нея е издадена заповед за арест от съда в град Кочани от същата дата - 13 октомври 2026 г.

От нашето МВР уточниха, че към настоящия момент няма издаден червен бюлетин за Михайлова, а от страна на българските власти не са предприети действия по установяване местонахождението на лицето на територията на България.

"Според чл. 25, ал. 4 от Конституцията на Република България "Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България."

Чл. 6, ал. 1а от Европейската конвенция за екстрадиция гласи: "Всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани.", цитират законодателството от вътрешното ведомство.

Срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело в Кочани, Република Северна Македония. Делото е за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония, и след катастрофата, случила се в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети и има наложена забрана да напуска Кочани.

Заради забраната Михайлова не може да се подложи на лечение, които според медицинските експертизи от болница в Скопие, не може да бъде осъществено в Северна Македония, но се прилага в България, Турция и Израел. Съдът в Кочани отказа документите ѝ да бъдат върнати, а Апелативният съд в Щип потвърди това решение.

В понеделник стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано.

Вчера властите в Скопие привикаха българския посланик Желязко Радуков.

От ведомството съобщиха, че "посланикът (на България) е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения".

Дир.бг