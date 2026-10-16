Една от най-мащабните WordPress конференции в Европа отбелязва 16 години история в България с международни лектори и два дни, посветени на технологиите, бизнеса и отворения код.

На 24 и 25 октомври София отново ще бъде домакин на WordCamp Sofia, ежегодна за нас конференция, посветена на WordPress, уеб технологиите и хората, които стоят зад тях. Събитието ще се проведе в Националния дворец на културата (НДК) и се очаква да събере над 300 участници от България и чужбина.

С 20 лектори, разнообразна програма от презентации и практически лекции, WordCamp Sofia затвърждава позицията си като едно от значимите WordPress събития в региона. Конференцията обединява софтуерни разработчици, уеб дизайнери, маркетинг и SEO специалисти, предприемачи, собственици на дигитални агенции, създатели на съдържание и тех ентусиасти.

16 години WordCamp в България - от инициатива на общността до международно събитие

Историята на WordCamp Sofia започва през 2010 г., когато група ентусиасти организира първото издание на конференцията в България. Шестнадесет години по-късно събитието продължава да се развива благодарение на доброволния труд и отдадеността на местната WordPress общност, която се утвърждава като една от големите и активни общности в региона.

WordCamp е част от глобалната инициатива за провеждане на локални конференции, посветени на WordPress - най-популярната система за управление на уеб съдържание в света. Основната идея на тези събития е да направят технологичните знания по-достъпни, да насърчат обмена на опит и да създадат среда за сътрудничество между хора с различни професионални интереси и нива на опит.

За разлика от традиционните корпоративни конференции, WordCamp се организира от доброволци и е насочен към общността. Тук конкуренти се превръщат в партньори, опитни професионалисти споделят знанията си с начинаещи и колеги ветерани в областта, а участниците имат възможност да се запознаят с хора, които активно допринасят за развитието на WordPress по света.

Съществена роля имат и спонсорите на WordCamp Sofia, чиято подкрепа помага събитието да остане достъпно за широка аудитория. Участието им обаче не се изчерпва само с финансовата подкрепа – по време на конференцията много от компаниите подготвят игри, томболи, демонстрации и награди за посетителите, превръщайки спонсорската зона в още едно място за срещи, разговори и забавление.

Днес WordCamp Sofia е сред най-мащабните WordPress конференции в Европа и привлича интерес не само от българската технологична екосистема, но и от международната общност.

20 лектори и актуални теми за бъдещето на уеб технологиите

Програмата на WordCamp Sofia 2026 обединява български и международни специалисти, които ще споделят практически опит, нови подходи и тенденции от света на уеб технологиите.

Сред основните тематични направления тази година са, разбира се, изкуственият интелект (AI), автоматизацията, бъдещето на онлайн търговията с WooCommerce, SEO и новите подходи за оптимизация за AI търсачки (AEO), разработката на WordPress сайтове, уеб сигурността, дизайнът и потребителското преживяване.

Специално внимание се отделя и на все по-актуалното взаимодействие между AI и уеб платформите, включително използването на големи езикови модели (LLM), Model Context Protocol (MCP) и новите възможности за автоматизирана електронна търговия.

Участниците ще могат да научат повече за съвременните практики в разработката, изграждането и оптимизацията на дигитални продукти, както и за бизнес предизвикателствата пред компаниите, които работят в тази сфера.

Два дни, посветени на знанията, контактите и развитието на WordPress

WordCamp Sofia 2026 ще се проведе в рамките на два дни с различен фокус.

24 октомври - Конферентен ден в НДК

Основната конференция ще предложи лекции, практически сесии, дискусии и възможности за срещи с професионалисти от технологичния и дигиталния сектор.

Освен образователната програма, посетителите ще могат да се запознаят с представители на водещи компании, да обменят идеи и да създадат нови професионални контакти.

Денят ще завърши с традиционното After Party, което предоставя възможност разговорите и новите познанства да продължат в неформална обстановка.

25 октомври - Contributor Day

Вторият ден е посветен на една от основните ценности на WordPress - приноса към общността и развитието на софтуера с отворен код.

По време на Contributor Day участниците могат да се включат в различни инициативи, свързани с преводи, документация, дизайн, разработка, тестване и подобряване на WordPress.

Не е необходимо да бъдат програмисти или да имат предишен опит с проекта. Целта е всеки, който желае, да открие начин да допринесе за развитието на платформата, използвана от милиони хора и бизнеси по света.

Повече от конференция - място за нови партньорства и професионални възможности

Една от отличителните характеристики на WordCamp Sofia е възможността за директен контакт с разнообразна професионална аудитория.

Очакваните над 300 посетители превръщат събитието в естествена среда за networking между разработчици, дизайнери, маркетинг експерти, SEO специалисти, предприемачи, представители на технологични компании, фрийлансъри и собственици на онлайн бизнеси.

За много от участниците WordCamp е не само възможност да научат нещо ново, но и място, на което се зараждат бъдещи партньорства, съвместни проекти, бизнес идеи и дългогодишни приятелства.

Организаторите се стремят събитието да остане достъпно за възможно най-широка аудитория. Затова билетът включва не само достъп до конферентната програма и Contributor Day, но и кафе, обяд, официална тениска на събитието и участие в After Party с включени безплатни напитки.

Как да станете част от WordCamp Sofia 2026?

WordCamp Sofia 2026 ще се проведе на 24 и 25 октомври, като основният конферентен ден ще бъде на 24 октомври в зали 4 и 6 на Националния дворец на културата в София.

Събитието е отворено както за професионалисти с дългогодишен опит, така и за хора, които тепърва навлизат в света на WordPress, дигиталните технологии и онлайн бизнеса.

Билетите вече са в продажба, а желаещите да се включат могат да се регистрират чрез официалния сайт на конференцията.

Повече информация, пълна програма и билети:

Официален сайт: https://sofia.wordcamp.org/2026/

Програма: https://sofia.wordcamp.org/2026/schedule/

Билети: https://sofia.wordcamp.org/2026/tickets/

За WordCamp Sofia

WordCamp Sofia е ежегодна общностна конференция, посветена на WordPress и свързаните с него технологии. Организира се от доброволци, част от българската WordPress общност, като първото ѝ издание се провежда през 2010 г. Събитието е част от глобалната WordCamp инициатива, която насърчава споделянето на знания, сътрудничеството и развитието на софтуера с отворен код.

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