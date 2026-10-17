Операцията беше извършена при лошо време и е безпрецедентна такава, каза пред журналисти министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев за операцията по изтеглянето на моторния кораб "Chelsea 3", който влезе на порта на пристанище Бургас, предава БТА.

Това е спасителна операция, за която сме изключително доволни, че от втория път е успешна, коментира министърът.

Той поясни, че операцията е под контрола на Министерството на транспорта и "Морска администрация"-Бургас.

Като представители на Министерството на транспорта сме отговорни безконтролни дрейфиращи кораби да не бъдат оставяни в нашето море затова направихме всичко възможно корабът да бъде докаран тук, подчерта министърът.

Пеев изтъкна, че ръководител на операцията е капитан Живко Петров и му благодари. Като Министерство на транспорта сме отговорни дрейфащи безконтролни кораби да не бъдат оставени в нашето море. За това направихме всичко възможно корабът да бъде докаран тук, каза още Георги Пеев.

Той подчерта, че България ще направи всичко възможно да се съберат доказателства и да се направи независимо разследване, в което еднозначно да се установи откъде идва атаката. Пеев отбеляза, че премиерът Радев е заявил това по време на посещението му в Брюксел.

Министърът припомни и разговорите на Радев с Урсула Фон дер Лайен, председател на ЕК, с Антонио Коща, председател на Европейския съвет, и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Най-вероятно атаката е дошла от Русия, тъй като едва ли Украйна атакува сама собствените си кораби, но ние трябва да докажем, че това е така, каза транспортният министър.

Георги Пеев подчерта, че винаги трябва да се базираме на доказателства и допълни, че българските власти ще направят разследване и резултатите ще бъдат оповестени и комуникирани с Европа. Ако има нужда от помощ - тя ще бъде осигурена, подчерта министърът и допълни, че еднозначно ще покажем резултатите пред обществото и ЕС.

Междувременно капитанът на пристанище Бургас Живко Петров, който, заедно с министъра, посрещна плавателния съд при влизането му в порта рано тази сутрин, заяви, че "най-голямото предизвикателство при провлачването на моторния кораб до пристанището е било съчетанието от лошото време и тежките повреди по плавателния съд, който е с пробойни и "е полуразвалина, а не кораб".

По думите му основният риск при операцията е бил да не се стигне до допълнителни конструктивни повреди и потъване на кораба при провлачването и заставането му на буксир. Най-сложна и опасна е била операцията по качването на екипите на борда. Тя не е успяла да бъде осъществена предишния ден заради метеорологичните условия, но вчера времето се е подобрило и екипите са се качили на плавателния съд.

В операцията са участвали два гранично-полицейски кораба, влекач на буксирната компания на пристанище Бургас, служители на "Морска администрация" и Военноморските сили. Петров благодари на участниците в операцията и специално на капитан Тодор Корунчев, управлявал влекача.

"Визуално корабът има три пробойни - една в левия борд, една в десния борд и една на кърмата. Това е, което се вижда отвън. Всичко останало експертизите трябва да го покажат", посочи капитанът.

Дир.бг