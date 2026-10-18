Атмосферното налягане ще бъде без съществена промяна, близко до средното за месеца.

През следващото денонощие от запад-северозапад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, през деня до предимно слънчево време. Значителна ще се задържи до обяд над източните райони и на места там ще превали. В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър, през нощта от запад, през деня – от северозапад. След обяд вятърът ще отслабва и стихва. Температурите още ще се повишат, минималните ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°, а максималните – между 16° и 21°, в София – около 17°.

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове през по-голямата част от деня ще останат в облачния слой. На места преди обяд ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Пред обяд на места по северното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, който след обяд ще отслабва и стихва. Максималните температури ще бъдат 17°-20°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

НИМХ