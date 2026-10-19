Посетителите и работещите в Националната здравноосигурителна каса бяха евакуирани от сградата, видя репортер на БТА.

От СДВР съобщиха, че действат по процедура във връзка със сигнал за взривно устройство в Здравната каса.

Получени са сигнали за взривни устройства и на други места в София, но от МВР не уточниха къде.

Преди дни изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви, че Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ е ангажирано с изясняването на зачестилите бомбени заплахи у нас. Седмица по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза от парламентарната трибуна, че бомбените заплахи у нас рязко са нараснали след изслушванията му за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

"Наблюдава се характерна зависимост, че бомбените заплахи ескалират в определени периоди от време, като например след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети, на един ръководител, на една парламентарна група, като на 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи", посочи Демерджиев по време на парламентарния контрол във връзка със зачестилите заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в страната.

Дир.бг