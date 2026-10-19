14-годишен ученик намушка свой съученик в гърба след конфликт в Карнобат. Инцидентът е станал тази сутрин, съобщи БНТ.
Двете момчета учат в един и същи клас в Професионалната гимназия по селско стопанство.
По първоначална информация напрежението между тях възникнало вчера, а днес спорът прераснал във физическа саморазправа, при която единият ученик бил ранен с остър предмет.
Пострадалото момче е транспортирано в лечебно заведение с прободни рани. Според лекарите няма опасност за живота му.
Причините за нападението се изясняват. Разследването на случая е поето от Районната прокуратура в Бургас.
Дир.бг
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