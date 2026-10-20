Двамата души загинаха при удар между автобус и товарен автомобил с полуремарке на пътя Пазарджик - Пловдив, съобщават от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.
Инцидентът е станал около 21:40 ч. на 19 октомври малко след разклона за село Говедаре.
При катастрофата са загинали на място шофьорите на двете превозни средства.
Автобусът е пътувал без пътници, в него е бил единствено шофьорът, добавя БТА.
На мястото на произшествието са изпратени екипи на "Пътна полиция", Районното управление в Пазарджик, пожарните служби в Пазарджик, Стамболийски и Пловдив, както и екипи на Спешна помощ.
Дежурна група на Районното управление в Пазарджик е извършила оглед на местопроизшествието.
Пътят остава затворен в участъка между Стамболийски и Мало Конаре, движението се пренасочва по обходни маршрути.
Трима души са загинали, а 29 са ранени при 27 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха междувременно от Министерството на вътрешните работи на сайта си.
В София са регистрирани два тежки и 35 леки пътни инцидента, при които няма ранени и загинали.
Дир.бг
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